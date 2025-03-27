Доля отказов по ипотекам в России достигла 56%

По данным «Национального бюро кредитных историй», доля отказов по ипотечным заявкам в феврале 2025 года увеличилась до 56,2%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем в январе (55,4%). С декабря 2024 года этот показатель вырос на 6,7%.

Это уже второй месяц подряд, когда банки ужесточают условия выдачи ипотеки. Во второй половине 2024 года наблюдалось снижение числа отказов, однако теперь тренд снова изменился.

Наиболее высокие доли отказов в феврале были зафиксированы в Московской области (59,3%), Краснодарском крае (58,2%) и Москве (57,9%). Значительно хуже ситуация оказалась в Приморском крае, где доля отказов превысила 57%.

Самая резкая динамика роста отказов отмечена в Приморье (+13,9 п.п.), Башкортостане (+9,9 п.п.), Челябинской (+7,6 п.п.) и Свердловской (+7,1 п.п.) областях, а также в столице (+6,8 п.п.).

«Пик доли отказов по ипотеке пришелся на июль 2024 года сразу после окончания программы массовой льготной ипотеки, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако затем уровень отказов начал постепенно снижаться, что во многом было связано с быстрым исчерпанием лимитов остававшихся льготных программ и снижением количества потенциальных заемщиков. В условиях резкого снижения спроса и темпов ипотечного кредитования во второй половине прошлого года банки несколько ослабили требования к заемщикам. Однако если в 2024 году банки планировали рост ипотечного портфеля и стремились этот план выполнить, то на 2025 год планы у них более скромные. Поэтому в текущем году мы, скорее всего, будем наблюдать сокращение выдачи ипотеки, прежде всего, по причине высоких процентных ставок. При этом по сравнению с концом прошлого года ситуация на рынке ипотеки в первые месяцы 2025 года характеризуется снижением одобрения со стороны банков на фоне небольшого увеличения спроса на ипотеку со стороны граждан».