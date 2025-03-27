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Wildberries и Russ создали микрокредитную компанию

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Компания Wildberries и Russ основали микрокредитную организацию.

ООО «РВБ», объединённая структура компаний Wildberries и Russ, создала новую микрокредитную компанию под названием «Платежные технологии», сообщает Интерфакс. Организация была зарегистрирована 26 марта текущего года с уставным капиталом в размере 5 миллионов рублей. Основной профиль компании — выдача потребительских кредитов.

Кроме того, новая организация будет заниматься разработкой программного обеспечения и деятельностью, связанной с информационными технологиями. Это направление соответствует стратегическим целям Wildberries, направленным на развитие финансовых технологий в ближайшие годы.

На сегодняшний день в активе группы компаний РВБ уже находятся такие финансовые структуры, как микрокредитная компания «ВБ Финанс» и «Вайлдберриз банк». В январе 2025 года было учреждено ещё одно дочернее предприятие — «РВБ Лизинг».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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