Wildberries и Russ создали микрокредитную компанию

Компания Wildberries и Russ основали микрокредитную организацию.

ООО «РВБ», объединённая структура компаний Wildberries и Russ, создала новую микрокредитную компанию под названием «Платежные технологии», сообщает Интерфакс. Организация была зарегистрирована 26 марта текущего года с уставным капиталом в размере 5 миллионов рублей. Основной профиль компании — выдача потребительских кредитов.

Кроме того, новая организация будет заниматься разработкой программного обеспечения и деятельностью, связанной с информационными технологиями. Это направление соответствует стратегическим целям Wildberries, направленным на развитие финансовых технологий в ближайшие годы.

На сегодняшний день в активе группы компаний РВБ уже находятся такие финансовые структуры, как микрокредитная компания «ВБ Финанс» и «Вайлдберриз банк». В январе 2025 года было учреждено ещё одно дочернее предприятие — «РВБ Лизинг».