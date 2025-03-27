ВТБ отчитался о прибыли за 2 месяца

Группа ВТБ в январе-феврале заработала 77,5 млрд рублей чистой прибыли, сообщил первый зампред Дмитрий Пьянов.

«За первые два месяца года Группа ВТБ заработала 77,5 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 17,8%. На фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска поддержку прибыльности оказали результаты от операций с ценными бумагами, сильный рост комиссионных доходов и снижение темпа роста расходов. В соответствии с нашими приоритетами по оптимизации использования капитала, с начала года мы увеличивали долю корпоративного кредитования и сокращали совокупный объем розничного кредитного портфеля, в результате чего общий рост кредитного портфеля за январь-февраль составил 0,5%», – сказал топ-менеджер.

По его словам, розница делала упор на депозитно-транзакционную модель, объем привлечений от физических лиц вырос на 2,1%.

ВТБ сохраняет прогнозы по чистой прибыли и кредитованию на 2025 год.