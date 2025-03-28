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Водителям в Братске задолжали 4,7 млн рублей по отпускным выплатам

В Братске работникам коммерческой организации не выплатили свыше 4,7 млн рублей. В ситуацию вмешались надзорные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что водители трудились в одной из организаций, оказывающей услуги по перевозке грузов. За период их работы отпуск им не предоставлялся, и при увольнении вопреки требованиям закона работодатель не выплатил денежную компенсацию за неиспользованные отпуска.

«В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании компенсации за неиспользованные отпуска, за задержку их выплаты и морального вреда», – говорится в сообщении.

После вмешательства надзорного ведомства деньги были возвращены.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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