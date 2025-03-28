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Жители Иркутской области отдали за сутки аферистам 15 млн рублей

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Сразу 11 жителей Приангарья за сутки стали жертвами мошенников. Суммарно они перевели свыше 15,5 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции региона.

В частности, одна из жертв нашла в Интернете объявление об инвестировании в криптовалюту. перешла на сайт, заполнила анкету, а затем ей поступил звонок от лжеброкера. Собеседница рассказала о преимуществах дистанционного заработка и убедила иркутянку оформить кредиты, полученные деньги перечислить на «брокерский счет». Суммарно она потеряла свыше 4,7 млн рублей.

Аналогичным методом обманули еще четырех жителей региона, всего они потеряли более 4,8 млн рублей.

Кроме того, аферисты обманывали граждан под предлогом покупок в Интернете, продления договоров и звонков от должностных лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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