Президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность введения временного международного управления на Украине под эгидой ООН, чтобы организовать выборы и сформировать «дееспособное и пользующееся доверием» правительство. По его мнению, это один из вариантов, который позволит России вести переговоры о мирном договоре и подписывать международно признанные документы, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что России непонятно, с кем заключать соглашения, так как «завтра придут другие руководители», обращаясь к морякам атомной подводной лодки «Архангельск».

Он отметил, что в стране не проводились президентские выборы в прошлом году, что делает гражданские органы власти незаконными, и это может привести к управлению страной «неонацистскими формированиями». Путин подчеркнул, что практика временного управления существует в ООН.

Ранее президент России называл Владимира Зеленского нелегитимным главой Украины, поскольку его формальный срок полномочий истек в мае 2024 года. Киев, однако, утверждает, что президент остается на посту до избрания нового.

Американский президент Дональд Трамп также призвал к проведению выборов на Украине, однако Киев назвал это "провальным" планом. Руководитель украинского Центризбиркома Олег Диденко заявил, что выборы могут состояться в 2025 году, если будут завершены боевые действия и отменено военное положение. Зеленский выразил готовность уйти в отставку, если это поможет достичь мира или вступления в НАТО.

Американский предприниматель Илон Маск считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может заявлять о том, что представляет «волю народа», пока не восстановит свободу прессы и не проведет выборы. Президентские выборы, запланированные на 31 марта 2024 года, не состоялись из-за военного положения, которое запрещает голосование. Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая.