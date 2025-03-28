Сбор 3% от интернет-рекламы: как изменится рынок с 1 апреля

С 1 апреля интернет-площадки в России обязаны отчислять 3% от своих рекламных доходов. Менее чем за неделю до вступления этой нормы в силу, Минцифры представило проект механизма, который объясняет, как это будет работать. РБК изучил, как эти изменения могут повлиять на рынок.

Закон, требующий от распространителей интернет-рекламы отчислять в бюджет 3% от квартального дохода, вступает в силу 1 апреля 2025 года. 26 марта Минцифры опубликовало проект подзаконного акта, который регламентирует "особенности" этих выплат, и публичные обсуждения проекта продлятся до 15 апреля.

Согласно проекту Минцифры, обязательный трехпроцентный сбор должны выплачивать "рекламораспространители, операторы рекламных систем, посредники, агенты", которые заключили договор с рекламодателем или его агентом. Проект разграничивает "агентов" и "посредников". Размер отчислений будет рассчитываться с учетом доходов от интернет-рекламы и агентских вознаграждений. Подзаконный акт предусматривает несколько вариантов того, кто может выплачивать отчисления, и платежный период будет считаться кварталом.

Роскомнадзор будет заниматься мониторингом и расчетом суммы отчислений. Плательщик обязан подтвердить правильность расчета. Если расчет верен, плательщик производит выплату. Излишне уплаченные средства могут быть возвращены или зачтены в счет будущих платежей. «Если будут выявлены нарушения в уплате отчислений, компания получит уведомление, — сообщили в пресс-службе министерства. — Если недостающая сумма не будет уплачена в течение десяти дней с момента получения уведомления, будет начата процедура взыскания».

На этапе думских чтений глава РСПП Александр Шохин выразил опасения, что из-за отсутствия конкретики в законе стоимость рекламы может быть обложена выплатами несколько раз в зависимости от количества участников цепочки распространения, что может привести к росту цен на рекламу и разгон инфляции.