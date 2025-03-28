Обязательная продажа на бирже: как изменится рынок товаров в России

Комитет Госдумы по финансовому рынку разработал законопроект, который позволит правительству устанавливать обязательную долю продаж определенных товаров на бирже — до 25% от их производства или объема продаж. Это направлено на формирование национальных ценовых индикаторов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

В список товаров вошли рыба и морепродукты, зерновые, масличные культуры, сахарная свекла, подсолнечное масло, белый сахар, кормовые продукты, строительные и минеральные материалы, уголь, нефтехимия и базовая химия, удобрения, полимеры и пластики, лесоматериалы, необработанная древесина, драгоценные металлы и камни, металлы и металлопродукция.

Нормы продаж на бирже не будут распространяться на малый бизнес.

При выполнении норматива продаж будут учитываться только реальные, независимые сделки, отражающие фактическую рыночную активность. Формальные сделки, внутренние перераспределения или сделки между аффилированными лицами не будут приниматься в расчет.

Сделки по встречным заявкам, а также те, где один участник подал обе заявки, не будут учитываться. Нестандартные сделки, проверяемые организатором торгов и сообщаемые в ЦБ как потенциальные манипуляции, также не будут приниматься во внимание.

Кроме того, сделки между аффилированными лицами, за исключением случаев продажи от имени компании по поручению третьего лица, не будут учитываться.

Правительство сможет устанавливать особые правила для разных категорий производителей, учитывая условия их работы. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, если будет принят.