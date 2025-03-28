Как увеличение рейсов и укрепление рубля повлияли на инфляцию в Иркутске

С увеличением числа рейсов и укреплением рубля, годовой рост цен на услуги в Иркутской области в феврале замедлился до 9,1% по сравнению с 12,9% в январе. Это связано с увеличением количества рейсов из иркутского аэропорта в страны Юго-Восточной Азии, что повлияло на туристические услуги, как пояснили в ЦБ.

«Февраль традиционно популярен для заграничных отпусков у жителей региона, и чаще всего они выбирают Таиланд и Вьетнам. Увеличение рейсов снизило цены на турпоездки в годовом выражении. Укрепление рубля также способствовало снижению стоимости туров. Интересно, что с появлением большего числа возможностей для заграничных поездок, внутренние поездки стали менее привлекательными, и услуги пассажирского транспорта подешевели», — объяснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Годовая инфляция в Иркутской области в феврале снизилась до 8,8% с 9,4% в январе. В целом по стране инфляция составила 10,1%.

Напомним, Банк России на прошлой неделе оставил ключевую ставку неизменной на уровне 21%. Однако регулятор немного смягчил свою позицию, отметив снижение инфляционного давления, которое всё ещё остаётся значительным, особенно в устойчивых компонентах экономики. Несмотря на это, внутренний спрос продолжает существенно опережать возможности увеличения предложения товаров и услуг, подчеркивается в заявлении ЦБ после заседания. Для достижения целевого показателя инфляции потребуется длительное поддержание жёсткой денежно-кредитной политики.