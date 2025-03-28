Путин предложил ввести временное управление на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующая: Зеленский порассуждал о недоверии к США, Путин заявил о стабильности российской экономики и нехватке денег и предложил ввести временное управление на Украине, а в Иркутской области все подтопленные дома освободили от воды. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Недоверие к Трампу

Владимир Зеленский рассказал о доверии и недоверии к США. «Если русские нарушают любые договоренности и Америка действенно отвечает на это, то все мы доверяем Америке и доверяем президенту». В обратном же случае «вопрос не о доверии, здесь вопрос совсем о другом: что с этим всем делать дальше?», – отметил Зеленский.

Временная власть

Президент РФ Владимир Путин предложил другим странам обсудить возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Это бы позволило провести выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». В данном случае Россия могла бы начать переговоры о мирном договоре.

Стабильность экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил о стабильности российской экономики и нехватке денег: «У нас в целом на сегодняшний день, слава Богу, экономика, финансы государственные находятся в удовлетворительном состоянии. Все стабильно в сфере государственных финансов, в сфере экономики. Но всегда денег не хватает», – отметил Путин, добавив, что так было за все годы работы.

Многомиллионные аферы

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области. Накануне за сутки их жертвами стали 11 человек, который суммарно отдали 15,5 млн рублей. Большинство пыталось заработать на инвестициях, еще часть была обманута под предлогом покупок в Интернете, продления договоров и звонков от должностных лиц.

Паводки отступают

В Иркутской области улучшилась паводковая ситуация: все жилые дома освободились от воды, остаются подтопленными только 53 придомовые территории. Чтобы контролировать обстановку, ведется постоянный мониторинг.