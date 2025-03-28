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Реальные ставки по потребительским кредитам выросли до 40%

За две недели полная стоимость кредита (ПСК) увеличилась на 2,5 п.п. Об этом пишет газета «Известия».

К концу марта средний уровень полной стоимости кредитов достиг 40%, увеличившись на 2,5 п.п. за две недели у ведущих банков. Основные причины – ужесточение условий для высокорискованных клиентов и рост расходов на кредиты, включая комиссии и страховки.

Реальная ставка по потребительским займам составила 39,6%, а максимальная ПСК достигла 50% и даже 60–76% у некоторых банков.

ВТБ, Альфа-Банк и МКБ увеличили максимальную стоимость ссуд на 20–30 п.п., сделав кредиты для ненадежных клиентов дороже. Однако минимальные ставки были снижены на 2 п.п. для надежных заемщиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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