Число онлайн-покупок существенно выросло в сельской местности Иркутской области: причина

В сельской местности в Иркутской области существенно увеличилось количество совершаемых онлайн-покупок. Как именно и с чем это связано, сообщает Иркутскстат.

«Растет популярность онлайн-покупок, особенно активно их стали совершать в сельской местности. Доля сельских жителей, использовавших Интернет для заказа товаров и услуг, за год увеличилась с 40% до 63%», – отмечается Иркутскстат.

Это связано с развитием сети пунктов выдачи заказов и курьерской доставки в малых населенных пунктах. Что примечательно, на этом фоне вырос интерес к онлайн-шопингу у мужчин – с 48% до 62%.