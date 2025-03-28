Первый полет российского SJ-100 планируется в апреле

Первый полет полностью импортозамещенного пассажирского самолета Sukhoi Superjet запланирован на апрель, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, не уточнив точную дату.

Он напомнил, что недавно состоялся полет SJ-100 с российскими двигателями. «В апреле планируется полет в полностью импортозамещенном облике, со всеми отечественными системами», — рассказал министр, цитируя ТАСС.

17 марта опытный образец SJ-100 совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8, находясь в воздухе почти 40 минут и достигнув скорости 500 км/ч. «Ростех» планирует начать серийное производство SJ-100 с ПД-8 в начале 2026 года, ожидая выпуск около 20 лайнеров ежегодно.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт» подчеркнул, что, несмотря на комментарии анонимных пользователей в интернете, «Суперджет» является отличным самолетом. Он предложил обратить внимание на отзывы профессиональных летчиков, которые отмечают, что самолет современный и удобный в управлении. Импортозамещенная версия, по его словам, будет превосходить своего предшественника по ряду параметров.