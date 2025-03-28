Чистая прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,3 раза

Чистая прибыль холдинга РЖД в 2024 году составила 50,7 млрд рублей, что в 3,3 раза меньше по сравнению с 2023 годом, как сообщила компания. Суммарные доходы холдинга увеличились на 9,2%, достигнув 3,3 трлн рублей. Доходы от грузовых перевозок выросли на 7,2%, достигнув 2,4 трлн рублей, а от пассажирских перевозок — на 17,6%, составив 418,8 млрд рублей. Операционные расходы выросли меньшими темпами, чем доходы, на 8,6%, до 2,84 трлн рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,1.

В 2024 году компания продолжила реализацию проектов, направленных на обновление парка локомотивов, увеличение пропускной и провозной способности, а также обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры. Это включало приоритетные инфраструктурные проекты в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры. Инвестиционная программа была выполнена в рекордном объеме — почти 1,5 трлн рублей, что является самым высоким показателем по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов ОАО «РЖД» с момента основания компании.

В 2025 году объем инвестиционной программы РЖД снизилтся до 900 млрд рублей, как сообщил глава компании Олег Белозеров в интервью "России 24". Основные приоритеты программы включают инвестиции в инфраструктуру, подвижной состав и строительство высокоскоростных магистралей.