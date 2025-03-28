Недельные расходы россиян снизились на 652 рубля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 17 по 23 марта среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 8 924 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю снизился на 652 руб. или на 7,3%. Значение индекса ИПА составило 305,3%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1025 руб. или на 13%.

«Завершение периода повышенного потребления: после праздничного периода, характеризующегося увеличенными тратами, наблюдается возвращение к обычному уровню потребления. Изменение частоты покупок: возможным фактором является сокращение количества посещений магазинов, что приводит к уменьшению суммарных недельных расходов», – резюмируют эксперты.