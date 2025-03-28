Эльвира Набиуллина о влиянии ипотечного стандарта на рынок жилья

В России ипотечный стандарт заработал с 1 января 2025 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что введение ипотечного стандарта не уменьшит спрос на рынке жилья. Она подчеркнула, что данный стандарт, разработанный регулятором совместно с участниками рынка, запрещает выплату комиссии, которую застройщик платит банку и включает в цену недвижимости. Это снижает прозрачность рынка и вводит покупателя в заблуждение, заставляя его приобретать жилье по завышенной цене.

По оценкам ЦБ, такие схемы составляют 5-8% выдач на первичном рынке. Говоря о возможных опасениях снижения спроса при уходе этих схем, Набиуллина уверена, что этого не произойдет. «На первичном рынке 90% ипотеки выдается в рамках госпрограмм с низкими ставками», — пояснила она. Застройщики и банки могут стимулировать продажи различными схемами, но Центробанк против их легализации и задержки внедрения ипотечного стандарта. Это связано с принципиальным нежеланием поддерживать спрос на жилье за счет ущемления прав заемщика. Набиуллина подчеркнула, что покупка жилья по завышенной цене может привести к ситуации, когда человек не сможет закрыть ипотеку после продажи квартиры.

Хотя глава Банка России уверена, что ипотечный стандарт не повлияет на спрос, количество отказов по ипотеке продолжает расти. В феврале этот показатель достиг 56%. Эксперты считают, что некоторые банки могут придерживаться более осторожной политики, ужесточая скоринговые критерии после введения нового ипотечного стандарта, который начал действовать с 1 января 2025 года. Кроме того, их риск-аппетит может быть затронут возможным введением макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке, запланированным на 1 июля 2025 года. В связи с этим некоторые игроки начинают заранее адаптироваться к предстоящим ограничениям.