Международный строительный форум EVENTI BUILD пройдет в Иркутске в апреле

10 апреля в Иркутске состоится международный строительный форум EVENTI BUILD*. Мероприятие проведут на площадке «Байкал Бизнес Центра». Антикризисные меры, как работать на рынке в условиях кризиса? Где сейчас есть инвестиции и деньги? Возможно ли выстроить диалог между властью и лидерами отрасли? Эти и другие темы организаторы форума приглашают обсудить девелоперов, архитекторов и всех, кто связан со строительством. Запланированы выступления экспертов, пройдут круглые столы.

Спикерами станут:

Валерия Ставицкая, менеджер проектов, отдел продуктовых решений ГК ПИК

Владислав Копица, основатель бизнес-экосистемы ИЖС и интерактивной выставки загородной жизни Open Village

Ольга Иванова, автор популярного канала "Субъективно о рынке строительства и недвижимости Иркутска"

Сергей Маяренков, генеральный директор ООО «Сибирская лаборатории урбанистики»

Алиса Козак, руководитель БЮРО ДАСРЕДА, член союза архитекторов России

И многие другие интересные спикеры, которые точно держат руку на пульсе важных событий. Участникам обещают предоставить конкретные инструменты и стратегии, помочь установить прямой контакт с потенциальными заказчиками, дать действенные рекомендации, которые можно применять уже завтра!

В настоящее время продолжается регистрация на мероприятие на официальном сайте.

* Ивенти билд

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