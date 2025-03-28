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Ветеранам ВОВ в Иркутске выплатят по 80 тысяч рублей

Выплаты в размере 80 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны в Иркутске в честь юбилейной даты – 80-летия Победы. Это дополнительная мера соцподдержки, сообщает пресс-служба мэрии.

«В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе с депутатами городской Думы было принято решение установить дополнительную меру социальной поддержки для наших ветеранов – единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей. Это не просто материальная помощь, а знак глубокого уважения и благодарности людям, которые отстояли нашу страну в самые тяжелые годы», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В настоящее время в Иркутске проживает 31 участник Великой Отечественной войны. На выплаты для них из бюджета города будет направлено 2,54 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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