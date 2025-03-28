Метеорологи о погоде в Иркутской области: «Температурные качели продолжатся»

Специалисты изучили метеорологическую обстановку и пришли к выводу, что неустойчивая погода в Иркутской области продолжится. Подробности сообщает региональный Гидрометцентр.

«В ближайшие дни на Приангарье с большими скоростями будут смещаться воздушные массы с Севера Европы. По области пройдут фронтальные системы с волнами, поэтому устойчивости погодных процессов ждать не приходится. Погода будет весьма изменчива», – говорится в сообщении.

Возможны снегопады и усиление ветра. В северных и верхнеленских районах прогнозируют понижение температуры до -23…-28 градусов. С субботы дневной температурный фон начнет повышаться и уйдет в сторону положительных значений: вероятно потепление местами до +15 градусов.