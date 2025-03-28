Названа главная ошибка молодых инвесторов

Чаще всего ее допускают россияне 18-22 лет. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на отчет Банка России.

Молодые инвесторы в возрасте 18-22 лет все чаще держат в портфеле акции одной-двух компаний, вместо распределения капитала по различным активам. В 2024 году доля сторонников данной стратегии составила 34%, увеличившись с 30% в 2022 году.

Вместе с тем, готовность к рискованным вложениям среди молодежи снизилась с 57% до 53%, в то время как среди более зрелых инвесторов она повысилась с 48% до 52%.

Общая инвестиционная активность осталась практически неизменной

Всего 13% россиян осуществляли какие-либо инвестиционные операции, что на 2 п.п. больше, чем в 2022 году. Наиболее популярными инструментами оставались российские акции (64%) и иностранная валюта (33%), зарубежные акции использовали 26% инвесторов.