Мошенники обманывают жителей Иркутской области с помощью фишинга

С начала года мошенники стали чаще использовать легитимные сайты для реализации фишинговых схем с целью кражи личных данных и средств россиян. Наиболее распространенными сценариями стали переадресация пользователей на фишинговые ресурсы и размещение поддельных страниц на официальных порталах компаний. Таковы результаты совместного анализа, проведенного экспертами «Лаборатории Касперского» и МегаФона.

Специалисты оператора выявили тренд, при котором мошенники используют уязвимости в работе корпоративных сайтов и настраивают переадресацию с них на фишинговые страницы. Далее злоумышленники распространяют ссылку на одну из легитимных страниц этого сайта. Список получателей таких email, сообщений в мессенджерах или push-уведомлений может быть, как случайный, так и состоять из числа клиентов атакованной компании. Получатели не подозревают, что от имени известного им бренда действуют мошенники, и зачастую не видят, как при переходе срабатывает редирект на поддельный ресурс. Защитные решения МегаФона детектируют попытки пользователей посетить выявленные фишинговые сайты и уведомляют об опасности. Но абоненты могут игнорировать предупреждения и, в таком случае, рискуют стать жертвами мошенников.

Другие похожие схемы, в которых злоумышленники также используют легитимные сайты для своих целей, выявили и специалисты «Лаборатории Касперского». По данным* компании, за первые два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество заблокированных попыток перехода российских пользователей на поддельные страницы, размещенные на атакованных легитимных порталах, возросло примерно в три раза и составило несколько сотен тысяч. Злоумышленники применяют такой метод, чтобы не регистрировать собственные домены и избегать обнаружения защитными решениями. Фишеры могут пытаться получить доступ как к заброшенным, так и небольшим действующим порталам с низкой посещаемостью, чтобы разместить там фальшивую страницу.

«Мошенникам не важна популярность и тематика сайтов — фишинговые ссылки они, как правило, рассылают по почте и в мессенджерах. Например, мы видели фишинговую страницу, которая мимикрировала под окно для входа в электронную почту. Она была размещена на иностранном образовательном сайте для детей, — комментирует Ольга Свистунова, старший контент-аналитик „Лаборатории Касперского“. — Чтобы получить доступ к легитимным сайтам, атакующие могут использовать уязвимости, красть аккаунты администраторов, подбирая слабые пароли или пользуясь утёкшими данными. Для публикации фишинговой страницы злоумышленникам достаточно войти в скомпрометированную учётную запись. Это ещё раз доказывает, что представителям даже небольших компаний важно уделять должное внимание защите своих сайтов, а пользователям — быть внимательными в сети и использовать защитные решения».

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь-февраль 2024 года и январь-февраль 2025 года.