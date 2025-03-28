Доля отказов по автокредитам достигла рекордных значений

В феврале 2025 года количество отказов по заявкам на автокредиты достигло 81,1%, что стало максимальным показателем за последние месяцы. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С ноября 2024 года, когда доля отказов составляла 76,4%, этот показатель стабильно увеличивается каждый месяц. В сравнении с февралем 2024 года рост составил 4,7 п.п., что свидетельствует о значительном ужесточении условий кредитования.

Особенно высокие уровни отказов наблюдаются в ряде российских регионов. Так, наибольшая доля отказов зафиксирована в Краснодарском крае (83,1%), Ростовской области (83,1%) и Московской области (82,2%). Также среди лидеров – Свердловская область (81,2%) и Тюменская область вместе с Ханты-Мансийским автономным округом и Ямало-Ненецким автономным округом (81,0%). Даже в столице, Москве, уровень отказов составил 79,6%.

Наиболее заметный рост доли отказов отмечался в Татарстане, где показатели увеличились на 5,1 п.п. за период с ноября 2024 года. Аналогичная динамика наблюдалась в Краснодарском крае и Ростовской области. В Санкт-Петербурге и Свердловской области прирост составил 4,7 и 4,4 п.п. соответственно.

«Росту доли отказов в выдаче автокредитов в конце 2024 – начале 2025 гг. способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении граждан с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%), – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали, по сути, недоступны. Стоит также отметить общее сокращение аппетита к риску со стороны банков, что привело к снижению ими уровня одобрения кредитных заявок граждан».