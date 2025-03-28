Первая бизнес-конференция «Маркетплейсы-2025» в Иркутске: как стать лидером онлайн-продаж

5 апреля 2025 года в Иркутске пройдет первая бизнес-конференция «Маркетплейсы-2025», посвященная вопросам электронной коммерции.

Это событие соберет вместе опытных и начинающих продавцов, менеджеров маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов, предоставляя уникальную платформу для обмена опытом и знаниями. Сбер — генеральный партнер мероприятия.

Главный спикер встречи — Лео Шевченко, селлер с оборотом компаний в 1 млрд рублей в год, официальный амбассадор маркетплейсов OZON и Яндекс Маркет, автор самого популярного YouTube-канала по маркетплейсам с аудиторией свыше 400 тыс. подписчиков.

Лео Шевченко расскажет, как в 2025 году быть в ТОПе на маркетплейсах, представит секреты бухгалтерии продавцов, поделится опытом эффективной рекламы товаров через микро-блогеров.

Участники конференции узнают, как находить трендовые ниши и надежных партнеров, оценивать потенциал продукта и оптимизировать карточки товаров, анализировать конкурентов, работать с отзывами, удерживать клиентов и эффективно работать с рекламой.

На конференции эксперты Сбера представят бесплатное специализированное решение для селлеров, которое позволяет объединить кабинеты маркетплейсов в единое окно, получать данные о ключевых бизнес-показателях и с помощью ИИ спрогнозировать объемы продаж и будущую выручку, а также создавать интернет-магазины с использованием готовых дизайнерских шаблонов.

Кроме того, участники смогут узнать об актуальной акции, в рамках которой продавцы на маркетплейсах могут получать 1% кэшбека на расчетный счет от всех поступлений до 31 июля 2025 года.

«Когда покупки становятся всё удобнее благодаря онлайн-магазинам и доставке на дом, предприниматели активно осваивают новые платформы для продаж. Сбер готов помочь выбрать подходящие маркетплейсы и быстро стартовать: от создания личного кабинета до загрузки первых 20 товарных карточек и первых продаж. Наши инструменты помогут вам увеличить прибыль, управляя продажами на разных площадках, принимая обоснованные решения на основе аналитики и продвигая ваш бренд через интернет-магазин. Обо всем этом расскажем на конференции “Маркетплейсы2025”», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Конференция — это уникальный шанс погрузиться в мир торговли на маркетплейсах и обменяться опытом с лучшими экспертами. Участников ждут более 5 часов честного разговора, возможность задать вопросы Лео Шевченко и сразу получить ответы, эффективных знакомства с единомышленниками. Мы ждем предпринимателей, которые уже ведут бизнес или только планируют его запустить, а также тех, кто стремится развиваться и быть в курсе последних трендов и возможностей маркетплейсов», — Михаил Чупров, организатор конференции.

Конференция состоится 5 апреля 2025 года по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская 244а, Дока-Эвент .

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