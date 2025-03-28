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Сбербанк поддержал решение о выделении средств ФНБ для проекта высокоскоростной магистрали

На реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется направить 300 млрд рублей из средств ФНБ, которые будут распределяться среди банков-участников в зависимости от их доли в кредитовании проекта.

Государство снижает риски, передавая их банкам, а сами финансовые учреждения получают возможность укрепить капитал, улучшить нормативы и расширить кредитные программы для поддержки экономики.

Банк поддерживает решение правительства о направлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию проекта ВСМ. Средства будут предоставлены через субординированные депозиты банков. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы тесно сотрудничаем с Минфином, Минэком и Минтрансом, также есть большая поддержка со стороны Правительства РФ. Мы благодарим всех коллег, с которыми вместе реализуем новый финансовый механизм. Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты правительством. Завершить данную работу планируем в ближайший месяц», – подчеркивает зампред.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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