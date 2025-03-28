Песков: Путин не обсуждал с Трампом внешнее управление на Украине

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с зарубежными лидерами, включая президента США Дональда Трампа, идею введения внешнего управления на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передают "Ведомости".

27 марта, во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске, Путин высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН совместно с США, странами Европы и партнерами России». Он отметил, что нынешние власти в Киеве утратили легитимность, и возникает вопрос, с кем вести диалог для урегулирования конфликта.

Песков подчеркнул, что обсуждений на эту тему не было, и это исключительно точка зрения президента Российской Федерации. Он также отметил, что предложение связано с «тотальной бесконтрольностью» со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, несмотря на мораторий на атаки по объектам энергосистемы, продолжают боевые действия. В частности, Минобороны РФ сообщило о сильном возгорании на газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области после украинского удара.

«Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», — добавил представитель Кремля.