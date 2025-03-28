Портрет ипотечного заемщика на ИЖС в 2025 году: анализ Банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ провел анализ портрета ипотечного заемщика на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2025 году. Наиболее часто сделки заключали молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет — каждый второй заемщик. Клиенты в возрасте 41-50 лет оформили 45% кредитов на строительство, а старше 50 лет — около 5%.

Средний возраст клиента, обращающегося за кредитом на строительство, в этом году составил 35 лет, по сравнению с 36 годами в прошлом. Более половины заемщиков имеют одного ребенка (около 60%), почти каждый третий — двоих детей. Около 10% на момент оформления кредита не имеют детей, отмечают эксперты ДОМ.РФ.

По данным экспертов федеральной риелторской компании «Этажи», выбор материала для строительства дома во многом зависит от земельного участка. На землях, предназначенных для ИЖС, россияне предпочитают строить из камня, и чем выше стоимость земли, тем больше доля таких домов. Сейчас самые популярные дома имеют площадь 80-120 квадратных метров, причем более половины из них одноэтажные.

С 1 марта 2025 года ожидаются значительные изменения на рынке ИЖС. При использовании льготных ипотечных программ строительство будет осуществляться только через эскроу-счета, что обеспечивает дополнительную защиту потребителя, но требует от подрядчиков поиска источников финансирования. Каждый подрядчик обязан зарегистрироваться на портале Строим.дом.рф, получив идентификационный номер (ID), который должен быть присвоен каждому проекту. Власти стремятся упорядочить рынок, что в целом ведет к росту стоимости квадратного метра жилья, отмечают эксперты.