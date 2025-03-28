Российский фондовый рынок стремительно падает, теряя около 190 пунктов всего за пару дней. Индекс МосБиржи снизился с отметки в 3200 до уровня около 3009 пунктов, практически потеряв весь прирост, который наблюдался после переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

– В условиях отсутствия позитивной геополитической повестки рынок продолжает падение, пока уровень поддержки остается на отметке 3000 пунктов, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, подчеркнул, что отказ Евросоюза от снятия санкций против России демонстрирует отсутствие стремления к миру. Более того, он добавил, что Россия вправе прекратить соблюдение моратория на обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, учитывая постоянные нарушения со стороны Киева. В частности, сегодня Минобороны РФ сообщило, что в результате украинского удара по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.