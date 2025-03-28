Землетрясение в Мьянме и Таиланде: разрушен мост и небоскреб, введены ЧС

28 марта в Юго-Восточной Азии, около 12:50 по местному времени, произошли мощные подземные толчки. Согласно данным китайских и американских сейсмологов, зафиксировано два землетрясения. Наибольший удар приняли на себя Мьянма и Таиланд.

Основные события:

1. Магнитуда землетрясений:

- Первое землетрясение имело магнитуду 7,9 (по некоторым источникам — 7,7).

- Второе последовало с силой 6,4.

2. Эпицентр и последствия:

Эпицентр находился в Мьянме, однако колебания почувствовали жители пяти соседних стран: Бангладеш, Индия, Таиланд, Лаос и Китай. Наиболее сильные разрушения зафиксированы в столице Таиланда — Бангкоке, а также в городах Мьянмы — Сагайне и Мандалае, являющемся важным логистическим и культурным центром региона.

3. Разрушения инфраструктуры:

- В Сагайне обрушился мост через реку Иравади.

- В Бангкоке разрушился строящийся небоскреб.

4. Экстренные меры в городах:

- Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила чрезвычайную ситуацию и созвала экстренное совещание. В Мьянме режим ЧП введен в наиболее пострадавших районах.

- В Бангкоке проводится эвакуация жителей высотных зданий, временно прекращена работа метрополитена.

- В Таиланде приостановлена деятельность школ и фондовых бирж.

- Аэропорты региона были вынуждены прекратить свою работу на некоторое время.

Землетрясение стало серьезным испытанием для двух стран, потребовавших немедленного реагирования властей и оказания помощи пострадавшим районам.