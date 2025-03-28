Байкал оказался главной туристической мечтой россиян

Исследователи провели опрос и узнали о главных туристических мечтах жителей России. Соответствующий топ возглавило озеро Байкал, расположенное в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщает SuperJob.

«26% респондентов мечтают побывать на озере Байкал, причем женщины хотят посетить его чаще мужчин. Кроме того, 16% задумываются о путешествии на Горный Алтай, а 14% – на Камчатку. Каждый десятый хочет съездить в Санкт-Петербург», – отмечают аналитики.

Кроме того, 8% мечтают отдохнуть в Калининграде. По 6% хотели бы путешествовать по Крыму, Карелии, Приморскому краю и Сахалинской области. Каждый двадцатый хочет побывать в Москве.

4% признались, что больше всего хотят увидеть Арктику, а 3% – отправиться в Сочи. По 2% мечтают увидеть города Золотого кольца, Казань, Северный Кавказ и Краснодарский край. 1 из 100 заявил, что хочет отправиться в Уральские горы.

8% отметили, что в России нет мест, которые бы они хотели посетить, а 5%, наоборот, мечтают побывать во всех уголках страны.