На обновление трамваев Иркутску требуется 5 млрд рублей

Подсчитана сумма, которая нужна Иркутске на обновление трамваев. Цифры озвучили на заседании постоянной комиссии городской Думы по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды.

«На 1 февраля 2025 года изношено 30 трамваев и 50 троллейбусов. На обновление только трамваев необходимо финансирование в размере не менее 5 млрд рублей», – пояснили в Думе.

По данным мэрии, в настоящее время разрабатывается комплексная программа развития наземного электрического транспорта в Иркутске. После завершения данной работы город будет прорабатывать возможность участия в национальных проектах и федеральных программах для закупки новых единиц техники.