Два собственника жилья в самострое на Пискунова, 40 в Иркутске получат соцвыплаты

Число собственников жилья в проблемном доме на Пискунова, 40, признанном самостроем, в Иркутске, которые получат социальную выплату, выросло до пяти, сообщают городские власти.

«Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал постановления о предоставлении социальной выплаты на частичную оплату приобретения жилых помещений. В этот раз мера поддержки оказана собственникам еще двум квартир в доме № 40 на улице Пискунова. Ранее компенсацию получили три человека», – говорится в сообщении.

На сегодня общий размер произведенных выплат собственникам на покупку жилья составил 23,4 млн рублей. Средства перечисляют из бюджета города на счет продавца приобретаемой заявителем квартиры.

Прием документов проходит на основании решения городской Думы о дополнительной мере социальной поддержки отдельной категории граждан, которыми являются собственниками квартир в самострое, в виде социальной выплаты на частичную оплату строительства или приобретение жилого помещения.

Норма вступила в силу с 1 января 2025-го и действует до 1 мая. Размер выплаты рассчитывают с учетом стоимости квадратного метра – 118 тысяч рублей, но общая сумма не может превысить 5 миллионов рублей.

Кроме того, принято решение о продлении срока подачи заявлений от граждан до 15 апреля. На данный момент от собственников квартир в этом доме поступило 23 заявления. По четырем приняты положительные решения: люди оформляют документы на другое жилье. По остальным продолжается проверка предоставленных сведений.