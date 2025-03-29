Презентован масштабный проект развития территории бывшего БЦБК: что он включает

На площадке ВЭБ.РФ состоялась презентация масштабного проекта развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

«Согласно плану обновления, территория бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске получит вторую жизнь. Появятся гостиницы, инфраструктура для водного транспорта, парков и общественных пространств», – отметил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

Согласно проекту, Байкальск хотят сделать центром экологического туризма, где природа, история и современная инфраструктура соединятся в единое гармоничное пространство. Но, в первую очередь, запланирована ликвидация накопленных отходов бывшего БЦБК и создание на его месте нового современного района, пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Задача ВЭБ.РФ – реализовать мастер-план развития Байкальска, который мы разработали совместно с КБ Стрелка и представили в правительство Российской Федерации и Правительство Иркутской области. Мы ставим задачу построения интеллектуального производства, интеллектуальной экономики и, конечно же, развития туризма», – сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места. Осуществить намеченное планируют за 5 лет.