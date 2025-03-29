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Мошенники убедили пенсионерку из Шелехова продать квартиру и отдать им деньги

Пенсионерка из Шелехова стала жертвой аферистов. После общения с ними женщина лишилась недвижимости, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, потерпевшая обратилась к риелторам, чтобы продать свою квартиру и купить другую. Однако до того момента, как деньги поступили на счет в банке, пенсионерке стали звонить мошенники.

Среди звонивших – как минимум трое мужчин. Один из них предупредил жительницу Иркутской области, что ее личный кабинет на сайте «Госуслуги» взломали. Следующий собеседник порекомендовал положить все на «безопасные счета» и дал прослушать якобы запись телефонных переговоров аферистов. Еще один неизвестный отправил жертву к банкомату, через который она перевела злоумышленникам почти четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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