Мошенники убедили пенсионерку из Шелехова продать квартиру и отдать им деньги

Пенсионерка из Шелехова стала жертвой аферистов. После общения с ними женщина лишилась недвижимости, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, потерпевшая обратилась к риелторам, чтобы продать свою квартиру и купить другую. Однако до того момента, как деньги поступили на счет в банке, пенсионерке стали звонить мошенники.

Среди звонивших – как минимум трое мужчин. Один из них предупредил жительницу Иркутской области, что ее личный кабинет на сайте «Госуслуги» взломали. Следующий собеседник порекомендовал положить все на «безопасные счета» и дал прослушать якобы запись телефонных переговоров аферистов. Еще один неизвестный отправил жертву к банкомату, через который она перевела злоумышленникам почти четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится расследование.