Более 40 млрд рублей планируют инвестировать в развитие площадки Байкальского ЦБК

В Иркутской области до 2040 года хотят реализовать проект развития Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В эти мероприятия планируют инвестировать свыше 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

«Объем привлекаемых инвестиций должен превысить 40 млрд руб., из которых половина – частные вливания. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней должны составить более 11 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Проекта развития, разработанный ВЭБ.РФ, накануне был презентован. На месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината появится новый современный район Байкальска, а также всесезонный курорт международного уровня.

Запланировано комплексное развитие территории: строительство 75 тыс. кв. м. жилья, гостиниц на 600 номеров, инфраструктуры водного транспорта, ресторанов, парков и общественных пространств, конгресс-центра, вело- и пешеходных маршрутов, спортивной инфраструктуры. Будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест

Сейчас идет расчистка территории бывшего БЦБК: снос аварийных и ремонт потенциально востребованных для возможных инвестпроектов зданий и сооружений – всего около 200 объектов. На территории бывшего комбината уже создан кампус ЭКО.ЦЕХ, который принимает различные мероприятия.