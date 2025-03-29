Новости

Телесериал про «серых» майнеров сняли в России: где его покажут

В России создали новый комедийный телесериал «Киловаттино» на актуальную тему «серого» майнинга. В съемках принял участие большой актерский состав, сообщает пресс-служба СТС.

<p>Фото: пресс-служба СТС</p>

Фото: пресс-служба СТС

Читайте также:

Жители Иркутской области отдали за сутки аферистам 15 млн рублей
28 марта 2025
Дифтарифы не затронут некоторые регионы России – эксперты
27 марта 2025

Согласно сюжету, учительница попадает на уловки мошенников: теперь она должна банку три миллиона рублей. Чтобы выбраться из долговой ямы, сын предлагает родителям создать нелегальную майнинговую ферму, которую героям придется скрыть от коллекторов, председателя деревни и директора школы.

Главную роль исполнил Андрей Рожков. Кроме того, в съемках участвовали Наталья Щукина, Галина Петрова, Алексей Кравченко, Екатерина Стулова, Иван Моховиков, Ника Жукова, Кирилл Митрофанов и Дарья Отрошко.

Съемки проходили на территории Краснодарского края, где специально для картины создали коровник, свинарник, баню, беседку, теплицу, огородное чучело, загон с курицами и туалет, а также обустроили дом.

Телезрители смогут увидеть первую серию «Киловаттино» 14 апреля в 19:00 на СТС.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2025, последние новости
«Было желание заморозить и остановить все проекты» – девелопер о строительстве жилья в Иркутске
ИЖС под эскроу-счетами: как изменится рынок
«Свободных мощностей больше нет». Олег Причко – о тепловом кризисе в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес