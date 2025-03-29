Телесериал про «серых» майнеров сняли в России: где его покажут

В России создали новый комедийный телесериал «Киловаттино» на актуальную тему «серого» майнинга. В съемках принял участие большой актерский состав, сообщает пресс-служба СТС.

Фото: пресс-служба СТС

Согласно сюжету, учительница попадает на уловки мошенников: теперь она должна банку три миллиона рублей. Чтобы выбраться из долговой ямы, сын предлагает родителям создать нелегальную майнинговую ферму, которую героям придется скрыть от коллекторов, председателя деревни и директора школы.

Главную роль исполнил Андрей Рожков. Кроме того, в съемках участвовали Наталья Щукина, Галина Петрова, Алексей Кравченко, Екатерина Стулова, Иван Моховиков, Ника Жукова, Кирилл Митрофанов и Дарья Отрошко.

Съемки проходили на территории Краснодарского края, где специально для картины создали коровник, свинарник, баню, беседку, теплицу, огородное чучело, загон с курицами и туалет, а также обустроили дом.

Телезрители смогут увидеть первую серию «Киловаттино» 14 апреля в 19:00 на СТС.