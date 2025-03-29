Землетрясение в Мьянме уносит жизни более 1000 человек

Самое мощное за столетие землетрясение в Мьянме стало причиной гибели свыше тысячи людей, разрушив десятки зданий. Число жертв трагедии продолжает расти — согласно последним данным, погибшими числятся уже более 700 человек, еще около 1700 получили травмы различной степени тяжести. Позднее местная пресса сообщила о превышении числа погибших отметки в 800 человек, а агентство Associated Press к утру следующего дня уточнило цифру жертв — более 1000 человек. Пострадало более 2300 человек, десятки числятся пропавшими без вести, сообщают "Ведомости".

Землетрясение серьезно повредило инфраструктуру региона, включая транспортные магистрали, мосты и жилые дома. В настоящее время спасатели ведут активные поиски выживших среди завалов. Премьер-министр Мьянмы обратился ко всему мировому сообществу с призывом оказать гуманитарную поддержку стране.

Американские сейсмологи предполагают, что количество погибших может достичь десяти тысяч, а экономический ущерб от катастрофы превзойдет валовый внутренний продукт государства. Землетрясение признано сильнейшим в регионе за последнее столетие.

Главные разрушения затронули Мандалай — второй по численности населения город Мьянмы, находящийся вблизи эпицентра стихии. Фотографии, опубликованные агентством AFP, демонстрируют сцены тотального разрушения городской застройки.

Последствия природного катаклизма ощутили даже в Таиланде, где в результате подземных толчков обрушился строящийся небоскреб в Бангкоке. Девять человек погибли, более ста числятся пропавшими без вести. Несмотря на относительно небольшие разрушения в городе, многие здания пострадали, некоторые из них были вынуждены покинуть пациенты больниц. Очевидцы рассказывают о впечатляющих сценах — вода из бассейнов на крышах высоких домов переливалась через края и стекала на нижние этажи.

Российское МЧС направило в пострадавшие районы Мьянмы два самолета с группой спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофы.