Летевший из Иркутска самолет не смог приземлиться в Усть-Куте

Самолету, летевшему из Иркутска в Усть-Кут, пришлось вернуться в аэропорт отправления. Подробности об инциденте сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня в 18:20 по местному времени в аэропорт Иркутска возвращен рейс ЮТ-234 авиакомпании «ЮрЭйр», следующий до Усть-Кута, в связи с низким коэффициентом сцепления взлетно-посадочной полосы в аэропорту прибытия», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, рейс перенесен на 15:30 30 марта. Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров, организован личный прием граждан.