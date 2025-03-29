«Сюда докатились толчки»: живущая в Таиланде иркутянка об обстановке после землетрясения

Самое мощное и разрушительное за столетие землетрясение произошло в Мьянме: оно унесло жители сотен человек. Подземные толчки почувствовали и в соседних государствах, например, в Таиланде. Как перенесло сейсмособытие королевство, рассказала уроженка Иркутска Ирина Хорошева, которая переехала туда жить.

«В Таиланде метеорологический департамент зафиксировал 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Известно о разрушениях в 11 провинциях страны. Есть жертвы, пострадавшие и пропавшие без вести», – отметила сибирячка в своем тг-канале.

Она также добавила, что многим людям было страшно: они ощущали докатившееся до страны толчки. Некоторых пришлось эвакуировать, из бассейнов выплескивалась вода. Тайцы не были готовы к такой ситуации. Особо чувствовали сейсмособытие на севере государства, где после него многие выбежали на улицу и не хотели возвращаться в дома.

Что касается популярной у россиян Паттайи, то там, по словам сибирячки, в целом все в порядке: почувствовали подземные удары в основном в высотных объектах. Люди постепенно возвращаются к привычному ритму жизни.