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Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Иркутской области

ДТП произошло в Шелеховском районе на 75-м километре трассы Р-258. Пострадали пять человек, рассказал в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Примерно в полдевятого утра столкновение грузового и легкого автомобилей произошло в Шелеховском районе на 75-м километре трассы Р-258. Пострадали пять человек, в том числе трое детей», – пояснил глава региона.

Также он рассказал про еще одну аварию, которая случилась в Черемховском районе на участке трассы Михайловка – Березовка. Ночью легковой автомобиль въехал в стоящий на дороге самосвал. Трое взрослых пострадали, двое погибли до приезда скорой. Один человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в Черемховскую горбольницу №1.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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