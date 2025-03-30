Житель Башкирии случайно сжег лес в Иркутской области

Житель Республики Башкортостан устроил мощный пожар в Иркутской области. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе правительства региона.

По данным властей, мужчина бросил непотушенный окурок, который упал в сухую траву, вызвав возгорание. Инцидент случился вблизи деревни Халярты Заларинского района в 2024 году.

В тушении было задействовано 36 человек и 12 единиц техники. Общие затраты Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов на ликвидацию этого пожара составили почти 150 тысяч рублей. По решению суда нарушитель должен компенсировать всю сумму: она уже взыскана.