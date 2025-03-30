Большинство иркутян выступают за повышения возраста молодежи до 40 лет

В России предложили поднять возраст молодежи с 35 до 40 лет. Как иркутяне относятся к этой инициативе, рассказал SuperJob.

Большинство жителей Иркутска – 37% – ее поддерживают, причем женщины чаще мужчин. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет 46% согласны отодвинуть официальный порог молодости. Среди тех, кто моложе, таких лишь 29%.

Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодежной организации.

В целом только каждый третий – 32% – выступает против данной идеи, поскольку это повод повысить пенсионный возраст. Кроме того, смена статуса не улучшает здоровье.