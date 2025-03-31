Трамп угрожает Зеленскому: отказ от сделки повлечет большие проблемы

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому серьезными последствиями за отказ от сделки по добыче полезных ископаемых. США выдвинули новые условия, которые в Киеве сравнивают с репарациями, и подозревают, что Зеленский не хочет подписывать договор, сообщает РБК.

Трамп заявил, что если Зеленский откажется от сделки по редкоземельным элементам, у него возникнут "очень большие проблемы". Он также отметил, что Украина "никогда не станет" членом НАТО, и Зеленский это понимает.

США передали Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых. Киев изучает его, но пока не готов заключать договор, так как американская сторона постоянно меняет условия. Зеленский подчеркнул, что Украина не против сотрудничества с США и демонстрирует позитивные сигналы.

Новый проект включает в себя все украинские полезные ископаемые. Киев будет обязан передавать доходы в специальный фонд, в то время как США считают своим вкладом военную помощь с 2022 года. Bloomberg сообщает, что США требуют "права первого предложения" на инвестиции и получения всей прибыли, а также 4% годовых до окупаемости инвестиций.

Непублично украинские чиновники резко критикуют предложение США. Один из них сказал, что эти условия выглядит так, будто «Украина воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», передает The Washington Post. Как пишет Financial Times, ее собеседники считают американскую инициативу несправедливой идеей и грабежом.