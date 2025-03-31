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Мьянма: приостановка боевых действий после землетрясения

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Землетрясение в Мьянме уносит жизни более 1000 человек
29 марта 2025

По данным государственного административного совета Мьянмы на 30 марта, в результате землетрясения погибло около 1700 человек, 3400 получили ранения, а 300 считаются пропавшими без вести. Более 100 российских спасателей уже начали работу в Мьянме, включая наиболее пострадавший округ Мандалай. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству оказать помощь стране, сообщают "Ведомости".

Российский отряд вошел в международный оперативный штаб для координации спасательных операций, в которых участвуют представители Китая и Индии. Генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаган Чапагай объявил о сборе 100 млн евро для помощи жертвам.

Природный катаклизм может повлиять на политическую обстановку в стране, где с 2021 года идет гражданская война.

29 марта правительство национального единства, созданное после переворота, объявило о двухнедельной приостановке боевых действий в пострадавших районах, за исключением оборонительных действий. Армия объединенного государства Ва также призвала прекратить огонь.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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