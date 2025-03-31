Иркутская область отчиталась об ударных темпах ввода ИЖС. Что стоит за красивыми цифрами?

За январь-февраль 2025 года в Иркутской области введено в эксплуатацию 3,7 тыс. квартир общей площадью 451,2 тыс. кв. м, что на 18,8% больше, чем годом ранее. Регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе по объему жилищного строительства, на его долю приходится пятая часть введенного жилья в округе, сообщает Иркутскстат.

Основная часть жилых домов (93,2%) была введена населением за свой счет и с помощью кредитов. Объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличился на 28,9%. Около четверти (22,8%) введенного жилья расположено в садоводствах региона.

Активное строительство жилья ведется в сельских населенных пунктах, на которые приходится 62% общего ввода. Однако темпы строительства в городах превышают сельские: рост составил 37,4% против 9,7%.

Эксперты предупреждают, что бурное развитие ИЖС может привести к вызовам для региона в будущем, создавая дополнительные риски. В настоящее время застройка ведется хаотично, требуя много энергоресурсов и земли. При строительстве многоквартирных домов застройщики совместно с муниципалитетами обязаны создавать объекты социальной инфраструктуры,но для ИЖС таких требований нет. Это создает проблемы, которые придется решать будущим поколениям, включая необходимость строительства детских садов, больниц, школ и пожарных частей для ИЖС.

За впечатляющей статистикой по ИЖС скрывается история с дифтарифами, которая побуждает людей регистрировать в Росреестре дома, построенные десятилетия назад. Эти дома, возведенные 10-20 лет назад, регистрируются сегодня, чтобы потребители могли воспользоваться льготами по энерготарифам. На Байкальской строительной неделе некоторые эксперты даже отметили, что теперь можно особо не напрягаться для выполнения планов по вводу жилья, установленных федеральным правительством до 2030 года.

При этом темпы ввода многоквартирных домов, по прогнозам регионального Минстроя, в этом году упадут на 25%, c 405-410 до 300 тыс. квадратных метров.

Кстати, снижается не только ввод многоквартирных домов, но и объемы выполненных строительных работ. По данным Иркутскстата, за первые два месяца 2025 года они снизились на 7,9%, до 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.