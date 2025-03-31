Названы самые востребованные специалисты в Иркутской области в марте

Самыми дефицитными, но не самыми востребованными, оказались врачи. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В марте в Иркутской области наибольшее количество вакансий было предложено водителям (1,1 тыс.), менеджерам по продажам и работе с клиентами (1,0 тыс.), продавцам-консультантам и кассирам (0,9 тыс.), машинистам (0,7 тыс.) и поварам, пекарям и кондитерам (0,5 тыс.).

Среди наиболее востребованных профессий также были разнорабочие, бухгалтеры, электромонтажники, врачи, слесари, сварщики, инженеры, автослесари, кладовщики, уборщики, администраторы, операторы колл-центров, конструкторы, официанты, бармены и грузчики.

Самыми дефицитными специалистами оказались врачи (0,9 резюме на вакансию), повара, пекари и кондитеры (1,6), электромонтажники (1,9), слесари и сантехники (2,5) и машинисты (2,6). Водители, хотя и являются самой востребованной профессией, не считаются дефицитными (индекс 5,9), что обеспечивает кандидатам широкий выбор работы. Наиболее высокая конкуренция наблюдается среди администраторов (16,2 резюме на вакансию).