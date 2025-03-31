США пригрозили Украине «большими проблемами» за отказ от сделки: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки, китайские автомобили могут скоро заполнить российский авторынок, европейские бренды надеются вернуться в РФ, а в Иркутской области хотят вложить 40 млрд рублей в развитие БЦБК. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Угрозы из-за сделки

Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому «большими проблемами» за отказ от сделки по ресурсам. «Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – отметил Трамп. В настоящее время Киев изучает новую версию проекта.

Рассчитывают вернуться

Зарубежные бренды надеются, что Россия быстро все забудет и простит, хотят вернуться, отмечает МИД РФ. Однако все будет иначе: решения планируется приниматься в каждом конкретном случае индивидуально и с учетом интересов российских производителей, продукция которых смогла заменить западные аналоги.

Китайские автомобили

Эксперты отмечают, что доля китайских автомобильных брендов в России продолжит расти и может достичь уже 90% по итогам 2025 года. Предполагается, что будут востребованы как самые дешевые модели, так и дорогие. Согласно прогнозам, наибольшую популярность получат бренды Belgee, Knewstar, Xcite, «Москвич» и Tenet.

Иркутяне за границей

Иркутянка, живущая в Таиланде, рассказала об обстановке после землетрясения в Мьянме: оказалось, что в королевстве зафиксировали 77 афтершоков, известно о разрушениях в 11 провинциях страны. Есть жертвы, пострадавшие и пропавшие без вести. Что же касается наиболее популярной у сибиряков Паттайи, то там все спокойно.

Миллиарды на развитие

Более 40 млрд рублей планируют инвестировать в развитие площадки Байкальского ЦБК. На месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината появится новый современный район Байкальска, а также всесезонный курорт международного уровня. Реализовать проект планируется за пять лет. Сейчас идет расчистка территории.