Квартира «серых» майнеров в Иркутске потребляла объем электроэнергии, сравнимый с девятиэтажным домом

В 40 раз превышали среднее потребление энергии в двухкомнатной квартире «серые» майнеры в Юбилейном микрорайоне Иркутска. Криптоферму обнаружили энергетики в ходе планового рейда, сообщили в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

Майнинговые машинки были упакованы в шумобоксы и размещены на балконе для охлажения. Однако осенью 2024 года на перебои с электричеством и шум впервые поступила жалоба от соседей, приехав на проверку энергетики обнаружили повышенную нагрузку и нагрев автоматов в щитке – первые признаки майнинга. В октябре 2024 года энергопотребление в этой квартире составило аж 7853 кВтч, что превышает среднее значение по дому примерно в 40 раз.

Попасть в квартиру энергетикам удалось лишь спустя несколько месяцев. Специалисты «Иркутскэнергосбыта» составили акт об обнаружении майнингового оборудования и выставили хозяевам жилплощади счет на 108 тыс. рублей за потребление электроэнергии в коммерческих целях. Если майнеры не оплатят счет, энергетики обратятся в суд.

Все жалобы, которые поступают в компанию через электронную почту, по телефону Единого контактного центра или с помощью соцсетей, проверяются – с начала 2025 года сотрудники «Иркутскэнергосбыта» проверили более 150 адресов с подозрением на нелегальный майнинг.

Бытовой майнинг наносит вред не только отдельным домам, но и всей электрической сети. Пожар на балконе жилого дома 9 марта 2025 года на улице Летописца Нита Романова в Иркутске начался именно из-за асиков. Постоянная нагрузка на сети, возникающая из-за майнинговых машинок перегружает их и приводит к чрезвычайным происшествиям. Доцент ИРНИТУ Степан Тигунцев не раз предупреждал о возможных «катастрофических» последствиях бытового майнинга: «Это общественно опасное явление, так как перегружает бытовые сети постоянной нагрузкой, на которую они не рассчитаны».

Адвокат Александр Казаков уверен, что деятельность майнеров на бытовых сетях, особенно в жилых помещениях, необходимо законодательно дорегулировать вплоть до уголовной ответственности. «Возможно, требуется усилить меры контроля и ответственности, вплоть до уголовной либо оставить возможность майнинговой деятельности только для ИП и юрлиц. Плюс, необходима профилактическая работа с населением, регулярное информирование о необходимости соблюдения норм о майнинге. Думается, потенциально это позволит сократить количество бытовых пожаров, вызванных недобросовестными майнерами, равномерно распределять мощности между жильцами многоквартирных и частных домов», – считает эксперт.

Важно отметить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, обязаны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной налоговой службы. С 1 ноября 2024 года это требование стало обязательным для получения права на ведение майнинговой деятельности.