Закредитованность россиян упала до многолетнего минимума

К марту общий объем займов россиян упал на 390 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Общий объем займов россиян снижается третий месяц подряд, достигнув отметки в минус 390 млрд рублей к марту. Последний раз подобное сокращение закредитованности происходило после начала СВО.

Предыдущее трехмесячное падение кредитного портфеля физических лиц фиксировалось только в начале 2016 года, однако оно составило всего 68 млрд рублей.

Наиболее значимое сокращение, аналогичное нынешнему, отмечалось в 2015 году, когда уменьшение объемов кредитования достигло 645 млрд рублей. Тогда, как и сейчас, снижение произошло на фоне повышения ключевой ставки Центробанком, что привело к снижению потребительской активности.

– Безусловно, сейчас высокая ключевая ставка ограничивает рост кредитования на рынке. Одной из целей ужесточения монетарной политики ЦБ было охлаждение потребительского спроса и повышение сберегательной активности населения для снижения инфляции, – подчеркнул управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Сокращение числа выданных потребительских кредитов во многом обусловлено действиями Центрального банка. Одним из ключевых факторов стало введение ограничений на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.