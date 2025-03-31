Продажи смартфонов в России снизились на 20%

Это одно из крупнейших падений в истории. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

В I квартале 2025 года российский рынок смартфонов пережил рекордное падение: продажи упали на 19–26% в штуках и на 19–25% в денежном выражении. Объемы снизились до 5,5–5,9 млн устройств (139–150 млрд рублей) против 7,5 млн (186 млрд рублей) годом ранее.

Как говорят эксперты, основные причины – высокие показатели 2024 года, снижение спроса из-за привлекательных банковских вкладов и сокращение кредитования.