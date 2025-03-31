«Известия»: Продавцы жилья стали самостоятельно выдавать рассрочку на «вторичку»

Доля таких сделок достигла 10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на риелторов.

В России 7–10% сделок на вторичном рынке жилья оформляются с рассрочкой от собственников, которую готовы предоставить 40–50% продавцов. Рассрочка позволяет покупателям платить частями без ипотеки, а продавцам – повысить цену на 25% и ускорить продажу. Для продавца такая схема – возможность быстрее продать квартиру по более высокой цене, чем при обычной сделке, а для покупателя – шанс приобрести жилье без ипотеки, особенно если у него есть проблемы с подтверждением дохода или плохая кредитная история.

Рассрочка – это форма оплаты, при которой покупатель выплачивает стоимость недвижимости частями в течение установленного периода, пояснил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. В отличие от ипотеки, право собственности на жилье обычно переходит к покупателю лишь после полной оплаты, а в период рассрочки объект может оставаться в собственности застройщика или продавца.

В большинстве случаев такие предложения менее выгодны для покупателя, чем оплата за наличные сразу, отметил основатель Vorobev realty Group Марат Воробьев.